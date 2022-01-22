Индзаги раскритиковал газон «Сан Сиро»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги обрушился с критикой на состояние газона «Сан Сиро» во время матча против «Венеции». По словам итальянца, на стадионе было невозможно играть.

«Главная проблема, которая стоит перед «Интером» и «Миланом – это состояние «Сан-Сиро». На этом газоне двум клубам просто невозможно играть», – сказал Индзаги на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что в домашнем матче против «Венеции» миланский «Интер» одержал волевую победу со счётом 2:1. Победный гол на последних минутах забил Эдин Джеко. Эта победа позволила «нерадзурри» оторваться от второго места на 5 очков.