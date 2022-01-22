Аллегри назвал футболиста, с которым расстанется «Ювентус»

Туринский «Ювентус» расстанется с валлийским полузащитником Аароном Ремзи. Об этом в беседе с представителями СМИ поведал главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

«Ремзи не тренируется с командой. Мы расстаемся с ним», - рассказал Массимилиано в интервью Gazzetta dello Sport.

31-летний валлиец может вернуться в чемпионат Англии, где долгое время выступал за лондонский «Арсенал». Интерес к игроку проявляет «Кристал Пэлас».

Контракт Аарона с «Ювентусом» рассчитан до середины 2023 года. Трансферная стоимость Ремзи, по оценке Transfermarkt, составляет десять миллионов евро.