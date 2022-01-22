Карпин высказался о положении Миранчука в «Аталанте»

Рулевой сборной России Валерий Карпин во время общения с журналистами поделился мнением о ситуации полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте». Хавбек не получает стабильной игровой практики в команде из Бергамо и может сменить клуб в январское трансферное окно.

«У него контракт, он тренируется, играет за «Аталанту». Вы придумываете, что у него подвешенное состояние. Он взрослый человек, сам должен определяться, что для него лучше», - передает слова Карпина «Спорт-экспресс».

Ранее в СМИ сообщалось, что генуэзский «Дженоа» договорился с «Аталантой» о переходе Миранчука, однако наставник бергамасков Джан Пьеро Гасперини наложил вето на этот трансфер. Тренер хочет сохранить россиянина в клубе из-за серьезных кадровых проблем в середине поля.