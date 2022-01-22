У алжирского полузащитника «Наполи» возникли проблемы с сердцем после COVID-19

Алжирский нападающий «Наполи» Адам Уна отбыл на Кубок африканских наций, однако там не сыграл ни одного матча, а его сборная выбыла из турнира после группового раунда.

Как выяснилось, причиной отсутствия 25-летнего игрока стали проблемы с сердцем, которые появились у него после того, как он перенес COVID-19. Об этом поведал наставник алжирской сборной - Джамель Бельмади.

- Адам перенес COVID-19, а после этого у него возникли некоторые проблемы с сердцем. Сейчас он проходит дополнительные медицинские обследования, - сообщает Canal+.

Уна принадлежит «Наполи» с 2017 года, но выступает в основном по арендам, в последнее время - в «Кротоне».