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Чемпионат Италии. Серия А

У алжирского полузащитника «Наполи» возникли проблемы с сердцем после COVID-19

22 Января 2022 • 05:26 Комментировать (1)
Наполи
...
Салернитана
1.15 8.00 17.50
23.01 17:00

Алжирский нападающий «Наполи» Адам Уна отбыл на Кубок африканских наций, однако там не сыграл ни одного матча, а его сборная выбыла из турнира после группового раунда.

Как выяснилось, причиной отсутствия 25-летнего игрока стали проблемы с сердцем, которые появились у него после того, как он перенес COVID-19. Об этом поведал наставник алжирской сборной - Джамель Бельмади.

 - Адам перенес COVID-19, а после этого у него возникли некоторые проблемы с сердцем. Сейчас он проходит дополнительные медицинские обследования, - сообщает Canal+.

Уна принадлежит «Наполи» с 2017 года, но выступает в основном по арендам, в последнее время - в «Кротоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Кротоне Адам Уна
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
22 Января 2022 в 06:33
Проблемы с сердцем после ковида могут быть только в том случае, если болея подвергался большим нагрузкам. Отсюда вывод, почему его больного заставляли тренироваться/играть? А если он не тренировался и не играл, то остаётся два варианта. Либо у него врождённые проблемы с сердцем, либо как и многие другие он словил побочек от вакцины. Но конечно , в наше время, все проще спихнуть на ковид.))
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