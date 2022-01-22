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Чемпионат Италии. Серия А

Синиша Михайлович: «Болонье» срочно нужны усиления»

22 Января 2022 • 05:12 Комментировать
Верона
2:1
Болонья
окончен

В первом матче 23-го тура Серии А «Болонья» уступила «Вероне» в гостевом поединке, несмотря на то, что подопечным Синиши Михайловича удалось первыми открыть счет. Сербский специалист не удивлен поражением - по его словам, команда сделала все, что было возможно, а сейчас она срочно нуждается в усилении, ибо многие игроки слегли из-за постоянных заражений COVID-19.

 - Мы сделали все, что могли, у нас отсутствовали десять игроков, да и те, что играли, были не в оптимальной форме. В последний раз полный состав у нас был месяц назад. Мы уже доказывали, что когда все в строю, мы способны сражаться со всеми. Поэтому сейчас нам срочно нужны усиления в составе, особенно в полузащите, - заявил Михайлович, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Синиша Михайлович
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окончен Верона 2:1 Болонья 1.90 3.60 4.00
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