«Сассуоло» взял в аренду форварда молодёжной сборной Норвегии

Итальянский «Сассуоло» объявил о взятии в аренду молодого флангового форварда Эмиля Конрадсена Сейде.

20-летний Сейде, который принадлежит норвежскому «Русенборгу», будет выступать за «Сассуоло» на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

На Transfermarkt стоимость Эмиля Сейде оценивается пока в один миллион евро.

За сборную Норвегии U21 Эмиль Сейде дебютировал в сентябре прошлого года. За это время фланговый нападающий провёл за национальную команду четыре матча и забил три гола.

В сезоне 2021 года в чемпионате Норвегии Эмиль Сейде провёл за «Русенборг» 24 матча, забил пять голов и отметился тремя голевыми передачами.