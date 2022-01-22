«Сассуоло» взял в аренду форварда молодёжной сборной Норвегии

Итальянский «Сассуоло» объявил о взятии в аренду молодого флангового форварда Эмиля Конрадсена Сейде.
20-летний Сейде, который принадлежит норвежскому «Русенборгу», будет выступать за «Сассуоло» на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
#Calciomercato: ufficiale l'arrivo dell'attaccante Emil #Ceide dal Rosenborg!— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) January 21, 2022
Benvenuto Emil
Il comunicato è online su https://t.co/UufnEXQ5fW#ForzaSasolpic.twitter.com/DFqtV96AgC
На Transfermarkt стоимость Эмиля Сейде оценивается пока в один миллион евро.
За сборную Норвегии U21 Эмиль Сейде дебютировал в сентябре прошлого года. За это время фланговый нападающий провёл за национальную команду четыре матча и забил три гола.
В сезоне 2021 года в чемпионате Норвегии Эмиль Сейде провёл за «Русенборг» 24 матча, забил пять голов и отметился тремя голевыми передачами.
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