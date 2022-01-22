В борьбу за полузащитника «Марселя» Бубакара Камара, который наверняка покинет команду до конца зимнего трансферного окна, включились представители итальянского чемпионата.

Речь идет о «Роме» и «Милане», которые намерены воспользоваться положением игрока во французском клубе – Камара отказался продлевать соглашение, истекающее в конце сезона, поэтому руководство приняло решение продать его и выручить за 22-летнего хавбека хотя бы какие-то деньги.

Стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро. Ранее фаворитом на подписание Камара считался «Манчестер Юнайтед», но «красные дьяволы» переключили свое внимание на Амаду Айдара из «РБ Лейпцига».