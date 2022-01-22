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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» и «Милан» поборются за полузащитника «Марселя» слухи

22 Января 2022 • 00:52 Комментировать
Ланс
...
Марсель
2.60 3.40 2.70
Через 21 ч. 12 мин.

В борьбу за полузащитника «Марселя» Бубакара Камара, который наверняка покинет команду до конца зимнего трансферного окна, включились представители итальянского чемпионата.

Речь идет о «Роме» и «Милане», которые намерены воспользоваться положением игрока во французском клубе – Камара отказался продлевать соглашение, истекающее в конце сезона, поэтому руководство приняло решение продать его и выручить за 22-летнего хавбека хотя бы какие-то деньги.

Стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро. Ранее фаворитом на подписание Камара считался «Манчестер Юнайтед», но «красные дьяволы» переключили свое внимание на Амаду Айдара из «РБ Лейпцига».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Марсель Бубакар Камара
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ЛАНС МАРСЕЛЬ
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