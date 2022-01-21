Ожидалось, что россиянин Алексей Миранчук вот-вот перейдёт из «Аталанты» в «Дженоа» за игровой практикой. Но сделка не была совершена до сих пор. Как сообщает CalcioMercato, Миранчук, скорее всего, останется на вторую часть сезона в «Аталанте».

Источник выделяет сразу две причины, по которым Миранчук продолжит играть в Бергамо. Первая – увольнение из «Дженоа» Андрея Шевченко. Именно украинский специалист хотел видеть россиянина в рядах «грифонов». Причина номер два – нестабильная игра Йосипа Иличича, которая позволяет Миранчуку надеяться на увеличение игрового времени в команде Джана Пьеро Гасперини.