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Чемпионат Италии. Серия А

​Названы причины, по которым Миранчук может остаться в «Аталанте» слухи

21 Января 2022 • 18:04 Комментировать

Ожидалось, что россиянин Алексей Миранчук вот-вот перейдёт из «Аталанты» в «Дженоа» за игровой практикой. Но сделка не была совершена до сих пор. Как сообщает CalcioMercato, Миранчук, скорее всего, останется на вторую часть сезона в «Аталанте».

Источник выделяет сразу две причины, по которым Миранчук продолжит играть в Бергамо. Первая – увольнение из «Дженоа» Андрея Шевченко. Именно украинский специалист хотел видеть россиянина в рядах «грифонов». Причина номер два – нестабильная игра Йосипа Иличича, которая позволяет Миранчуку надеяться на увеличение игрового времени в команде Джана Пьеро Гасперини.

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Аталанта Алексей Миранчук
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