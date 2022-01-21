Матч между «Салернитаной» и «Наполи» могут перенести

Президент «Салернитаны» Данило Йерволино заявил, что в его команде сейчас вспышка коронавируса, из-за чего ближайший матч против «Наполи» может не состояться. По сообщениям Football Italia, в составе у команды на данный момент числится 9 заражённых игроков, чего вполне достаточно для прошения о переносе.

«При нынешних обстоятельствах сложно представить, что матч с «Наполи» будет сыгран. Давайте посмотрим, что случится в ближайшие два дня. Возможно, в этот период кто-то из игроков сможет сдать отрицательный тест», – цитирует президента «Салернитаны» Football Italia.

Отметим, что матч между «Салернитаной» и «Наполи» должен состояться в воскресенье 23 января в 17:00 по московскому времени.