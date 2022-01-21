По итогам прошлого сезона убыток «Ювентуса» превысил 200 миллионов евро. Чтобы решить финансовые проблемы, туринцы задумали пойти на сокращение оклада для тех футболистов, чьи контракты истекают ближайшим летом. В списке находятся следующие игроки: Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Федерико Бернардески, Маттиа де Шильо, Маттиа Перин и Карло Пинсольо.

По данным Tuttosport, каждому игроку из этого списка будет предложен новый контракт с окладом на 15% ниже действующего.

Ранее сообщалось, что отношения между Пауло Дибалой и руководством «Ювентуса» ухудшились из-за отзыва клубом предложения по новому контракту с зарплатой в 10 миллионов евро в год.