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Чемпионат Италии. Серия А

​Появилась свежая информация о состоянии Райолы

21 Января 2022 • 14:51 Комментировать

Известный агент Мино Райола, работающий со многими звёздными футболистами, имеет проблемы со здоровьем. Накануне появилась информация о том, что Райолу переводят в отделение реанимации. На прошлой же неделе сообщалось о перенесённой агентом экстренной операции, хотя близкие Мино отмечали, что все мероприятия были плановыми.

Теперь двоюродный брат Мино Райолы Винченцо сделал в «Инстаграме» репост публикации, на которой человек, имеющий более миллиона подписчиков, говорит: «Насколько я знаю, Райола будет выписан из больницы через несколько дней. Давайте молиться, чтобы процесс реабилитации был максимально коротким».

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Евро-Футбол.Ру,
Мино Райола
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