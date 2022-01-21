​Появилась свежая информация о состоянии Райолы

Известный агент Мино Райола, работающий со многими звёздными футболистами, имеет проблемы со здоровьем. Накануне появилась информация о том, что Райолу переводят в отделение реанимации. На прошлой же неделе сообщалось о перенесённой агентом экстренной операции, хотя близкие Мино отмечали, что все мероприятия были плановыми.

Теперь двоюродный брат Мино Райолы Винченцо сделал в «Инстаграме» репост публикации, на которой человек, имеющий более миллиона подписчиков, говорит: «Насколько я знаю, Райола будет выписан из больницы через несколько дней. Давайте молиться, чтобы процесс реабилитации был максимально коротким».