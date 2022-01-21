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Чемпионат Италии. Серия А

​Жиру вспомнил, как мог оказаться в «Ювентусе»

21 Января 2022 • 13:09 Комментировать

Нападающий «Милана» Оливье Жиру вспомнил том, что он мог оказаться в итальянской Серии А ещё год назад. Тогда интерес к французу проявлял «Ювентус», но он решил остаться в «Челси».

«Я решил остаться, потому что хотел разыграть свои карты. Учитывая то, как завершился сезон, я принял правильное решение», - высказался Жиру для Il Corriere dello Sport.

Напомним, что в прошлом сезоне «Челси» завоевал трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити».

В сезоне 2021/2022 Оливье Жиру провёл за «Милан» во всех соревнованиях 19 матчей. В них нападающий забил шесть голов и отдал два голевых паса.  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Ювентус Оливье Жиру
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