​Жиру вспомнил, как мог оказаться в «Ювентусе»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру вспомнил том, что он мог оказаться в итальянской Серии А ещё год назад. Тогда интерес к французу проявлял «Ювентус», но он решил остаться в «Челси».

«Я решил остаться, потому что хотел разыграть свои карты. Учитывая то, как завершился сезон, я принял правильное решение», - высказался Жиру для Il Corriere dello Sport.

Напомним, что в прошлом сезоне «Челси» завоевал трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити».

В сезоне 2021/2022 Оливье Жиру провёл за «Милан» во всех соревнованиях 19 матчей. В них нападающий забил шесть голов и отдал два голевых паса.