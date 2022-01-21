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Чемпионат Италии. Серия А

Клуб Серии А хочет подписать Диего Косту

21 Января 2022 • 10:55 Комментировать

Испанский центрфорвард Диего Коста, который в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Атлетико Минейро», имеет два варианта продолжения карьеры. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По сведениям журналистов, в трансфере 33-летнего футболиста заинтересованы бразильский «Коринтианс» и итальянская «Салернитана». Ожидается, что Диего определится с новым местом работы до конца следующей недели.

В минувшем сезоне Коста поучаствовал в 15 поединках «Атлетико Минейро» в Серии А, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Коринтианс Диего Коста Салернитана
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