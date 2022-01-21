Клуб Серии А хочет подписать Диего Косту

Испанский центрфорвард Диего Коста, который в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Атлетико Минейро», имеет два варианта продолжения карьеры. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По сведениям журналистов, в трансфере 33-летнего футболиста заинтересованы бразильский «Коринтианс» и итальянская «Салернитана». Ожидается, что Диего определится с новым местом работы до конца следующей недели.

В минувшем сезоне Коста поучаствовал в 15 поединках «Атлетико Минейро» в Серии А, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.