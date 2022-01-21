Клуб Ла Лиги хочет подписать игрока «Ромы», конфликтующего с Моуринью

Хавбек «Ромы» Амаду Диавара может сменить итальянский чемпионат на испанскую Ла Лигу в текущее трансферное окно. Такой информацией в своем твиттер-аккаунте поделился инсайдер Николо Скира.

По сведениям журналиста, в подписании 24-летнего африканца, у которого произошел конфликт с главным тренером «волков» Жозе Моуринью, заинтересована «Валенсия». Диавара был отстранен от работы с первой командой «Ромы» по решению наставника.

По оценке портала Transfermarkt, стоимость Амаду составляет десять миллионов евро. Его действующее трудовое соглашение с римским клубом рассчитано до середины 2024 года.