Булыкин дал совет Миранчуку, которого не отпускают из «Аталанты»

Экс-футболист амстердамского «Аякса» и столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о непростой ситуации своего соотечественника Алексея Миранчука в «Аталанте». Полузащитник получает мало игровой практики в команде из Бергамо, но при этом главный тренер Джан Пьеро Гасперини не хочет отпускать россиянина в другой клуб.

«Алексей хочет играть, он молодой футболист, время у него еще есть. Я бы не опускал руки на его месте. Нужно хорошо тренироваться и ждать шанса», - передает слова Дмитрия «Спорт день за днём».

Ранее сообщалось, что «Дженоа» практически договорился с «Аталантой» о переходе Алексея, однако рулевой бергамасков Гасперини наложил вето на этот трансфер. Тренер не хочет отпускать Миранчука из-за непростой кадровой ситуации в клубе.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 15 матчей, отметившись голом и двумя результативными передачами.