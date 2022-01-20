«Фиорентина» в настоящий момент не рассматривает вариант с расторжением контракта с Александром Кокориным. Об этом на своих страницах пишет Firenze Viola.

По данным источника, «фиалки» не хотят расторгать контракт с российским футболистом из-за финансового аспекта, ведь в таком случае им придётся выплачивать Кокорину компенсацию за контракт, который действует ещё два с половиной года.

«Фиорентина» хочет продать Александра Кокорина и будет пытаться сделать это до закрытия зимнего трансферного окна.

За год в «Фиорентине» Александр Кокорин провёл во всех соревнованиях 10 матчей. Голами или голевыми передачами игрок не отмечался.