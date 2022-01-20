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Чемпионат Италии. Серия А

​«Фиорентина» не расторгнет контракт с Кокориным – названа причина слухи

20 Января 2022 • 16:40 Комментировать

«Фиорентина» в настоящий момент не рассматривает вариант с расторжением контракта с Александром Кокориным. Об этом на своих страницах пишет Firenze Viola.

По данным источника, «фиалки» не хотят расторгать контракт с российским футболистом из-за финансового аспекта, ведь в таком случае им придётся выплачивать Кокорину компенсацию за контракт, который действует ещё два с половиной года.

«Фиорентина» хочет продать Александра Кокорина и будет пытаться сделать это до закрытия зимнего трансферного окна.

За год в «Фиорентине» Александр Кокорин провёл во всех соревнованиях 10 матчей. Голами или голевыми передачами игрок не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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