Президент Итальянской Федерации Футбола расстроен переходом Инсинье в «Торонто»

Габриэле Гравина, являющийся президентом Итальянской Федерации Футбола, отреагировал на переход полузащитника Лоренцо Инсинье в «Торонто». Напомним, что итальянец присоединится к клубу из МЛС следующим летом на правах свободного агента.

«Мне было грустно слышать эти новости. Я помню времена, когда он играл за «Пескару» вместе с Верратти и Иммобиле. Грустно осознавать, что он покидает Серию А», – заявил Гравина в интервью Football Italia.

В этом сезоне Инсинье провёл за «Наполи» 17 поединков в Серии А, где смог забить 4 гола и отдать 5 результативных передач. Игрок останется в неаполитанском клубе до конца текущего сезона, а затем переедет в «Торонто».