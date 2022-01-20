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Чемпионат Италии. Серия А

Президент Итальянской Федерации Футбола расстроен переходом Инсинье в «Торонто»

20 Января 2022 • 15:37 Комментировать (1)
Наполи
...
Салернитана
1.20 6.90 13.50
23.01 17:00
Габриэле Гравина, являющийся президентом Итальянской Федерации Футбола, отреагировал на переход полузащитника Лоренцо Инсинье в «Торонто». Напомним, что итальянец присоединится к клубу из МЛС следующим летом на правах свободного агента. 
 
«Мне было грустно слышать эти новости. Я помню времена, когда он играл за «Пескару» вместе с Верратти и Иммобиле. Грустно осознавать, что он покидает Серию А», – заявил Гравина в интервью Football Italia.
 
В этом сезоне Инсинье провёл за «Наполи» 17 поединков в Серии А, где смог забить 4 гола и отдать 5 результативных передач. Игрок останется в неаполитанском клубе до конца текущего сезона, а затем переедет в «Торонто».
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Евро-Футбол.Ру,
Торонто Наполи Лоренцо Инсинье
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НАПОЛИ САЛЕРНИТАНА
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Комментарии (1)
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ЮвиК
20 Января 2022 в 15:45
Он достаточно сделал, пора и на заработки.
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