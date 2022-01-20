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Чемпионат Италии. Серия А

​Мертенс: «Возможно, я больше не нужен «Наполи»

20 Января 2022 • 12:58 Комментировать

Лучший бомбардир в истории «Наполи» Дрис Мертенс может уйти из клуба по завершению сезона. Бельгиец дал комментарий по поводу своего будущего.

«В моём контракте есть опция возможного продления. Я жду, а там посмотрим. Есть два пути, один из них – прощание. Если мы попрощаемся, то все в моей семье будут плакать. Мы все счастливы здесь. Но также нужно быть реалистом: возможно, я больше не нужен «Наполи». Если это так, я пожму руку и скажу спасибо за всё. Я не забуду ни одного мгновения в клубе.

Что нужно, чтобы мой контракт продлился? Мне нужно много забивать, чтобы Аурелио де Лаурентис решил оставить меня. И у меня есть туз в рукаве. Какой? Вместо того, чтобы тратить деньги на нового форварда, я могу предложить моего сына. У «Наполи» будет молодой нападающий, у которого впереди долгая карьера. Мне в таком случае не нужно будет уезжать из Неаполя», - сказал Мертенс Corriere dello Sport.

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Наполи Дрис Мертенс
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