Генуэзская «Сампдория» представила нового главного тренера команды. Это место занял Марко Джампаоло, ранее уже работавший с «моряками» с 2016 по 2019 год.

Как сообщает пресс-служба клуба, трудовое соглашение с 54-летним специалистом рассчитано до окончания нынешнего сезона. Если руководство устроит работа тренера, с ним могут пролонгировать сотрудничество на два года.

У руля генуэзского коллектива Джампаоло заменит Роберто Д’Аверса, которого отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

По итогам 22 туров Серии А «Сампдория» занимает 16-е место в турнирной таблице.