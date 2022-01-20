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Чемпионат Италии. Серия А

«Сампдория» объявила о назначении нового главного тренера официально

20 Января 2022 • 11:24 Комментировать

Генуэзская «Сампдория» представила нового главного тренера команды. Это место занял Марко Джампаоло, ранее уже работавший с «моряками» с 2016 по 2019 год.

Как сообщает пресс-служба клуба, трудовое соглашение с 54-летним специалистом рассчитано до окончания нынешнего сезона. Если руководство устроит работа тренера, с ним могут пролонгировать сотрудничество на два года.

У руля генуэзского коллектива Джампаоло заменит Роберто Д’Аверса, которого отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

По итогам 22 туров Серии А «Сампдория» занимает 16-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Марко Джампаоло
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