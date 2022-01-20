Сын Пирло забросил футбол и решил заняться модой

К сожалению, поклонникам итальянского футбола не доведется наслаждаться игрой Николо Пирло так, как их радовал его отец - Андреа. Сын знаменитого плеймейкера в 18 лет решил забросить футбол и заняться модой. Впрочем, как пояснил молодой человек, его новое занятие в любом случае будет пересекаться с футболом:

- В последние недели я напряженно работал, чтобы осуществить свою мечту и объединить мир футбола с модой. Я изучаю то, во что одевались команды с момента зарождения футбола и хочу создать бренд, который будет отображать мир футбола в одежде уличного стиля. Мой стадион - это вы, мои 95 тысяч подписчиков. И пусть это будет наша лучшая игра, - не без патетики написал в «Инстаграме» Николо.