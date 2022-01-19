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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший нападающий «Интера» близок к возвращению в Серию А

19 Января 2022 • 15:40 Комментировать
Наполи
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Салернитана
1.20 6.90 13.50
23.01 17:00

Экс-форвард миланского «Интера» Эдер может вернуться в Италию и присоединиться к «Салернитане», за которую выступает Франк Рибери. По информации Football Italia, итальянский клуб уже начал переговоры с «Сан-Паулу» по возвращению футболиста в Серию А.

Контракт Эдера с бразильским клубом действует до декабря 2022 года, поэтому уже сейчас футболист может быть доступен по заниженной цене.

Отметим, что ранее Эдер являлся основным нападающим сборной Италии на Евро-2016. Кроме «Интера», за свою карьеру футболист поиграл за такие клубы, как: «Сампдория», «Брешия», «Чезена», «Эмполи» и «Фрозиноне».

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Евро-Футбол.Ру,
Салернитана Эдер
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НАПОЛИ САЛЕРНИТАНА
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