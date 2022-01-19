Бывший нападающий «Интера» близок к возвращению в Серию А

Экс-форвард миланского «Интера» Эдер может вернуться в Италию и присоединиться к «Салернитане», за которую выступает Франк Рибери. По информации Football Italia, итальянский клуб уже начал переговоры с «Сан-Паулу» по возвращению футболиста в Серию А.

Контракт Эдера с бразильским клубом действует до декабря 2022 года, поэтому уже сейчас футболист может быть доступен по заниженной цене.

Отметим, что ранее Эдер являлся основным нападающим сборной Италии на Евро-2016. Кроме «Интера», за свою карьеру футболист поиграл за такие клубы, как: «Сампдория», «Брешия», «Чезена», «Эмполи» и «Фрозиноне».