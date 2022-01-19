«Барселона» нашла альтернативу Холанну

Руководство каталонской «Барселоны» не отказывается от идеи подписать звездного центрального нападающего. Как стало известно журналистам Diario Sport, главной целью «сине-гранатовые» по-прежнему остается норвежский бомбардир Эрлинг Холанн.

При этом каталонцы рассматривают альтернативные варианты на случай срыва переговоров по трансферу форварда дортмундской «Боруссии». Главной альтернативой Холанну считается лучший голеадор текущего сезона Серии А Душан Влахович, ныне играющий за «Фиорентину».

Стоит отметить, что в услугах сербского нападающего также заинтересован лондонский «Арсенал», который готов купить его этой зимой за 70 миллионов евро.