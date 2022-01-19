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Чемпионат Италии. Серия А

Гаттузо - претендент на пост главного тренера «Дженоа»

19 Января 2022 • 08:01 Комментировать

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо может в скором времени вернуться к работе. По сообщениям журналиста Альфредо Педуллы, интерес к тренеру проявляет генуэзский «Дженоа», который не так давно отправил в отставку украинца Андрея Шевченко. Аутсайдер Серии А уже связался с наставником и сделал ему предложение.

Гаттузо с лета прошлого года находится в статусе свободного агента. Последним его местом работы была «Фиорентина».

После 22 туров чемпионата Италии «грифоны» располагаются на предпоследнем месте в таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 12 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Дженнаро Гаттузо
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