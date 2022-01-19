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Чемпионат Италии. Серия А

В среду Марко Джампаоло приступит к работе с «Сампдорией»

19 Января 2022 • 06:02 Комментировать
Специя
...
Сампдория
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23.01 17:00

«Сампдория» определилась с кандидатурой главного тренера - им станет Марко Джампаоли, который займет опустевшее после увольнения Роберто Д'Аверсы место. Ранее Джампаоло работал с «Торино», но ровно год тому назад был уволен, и для решения своих контрактных проволочек с «гранатовыми» ему потребовалось дополнительное время, сообщает football-italia.net. Любопытно, что ранее Джампаоло уже работал в «Сампдории», причем несколько лет кряду - с 2016 по 2019 год. После этого его даже пригласили в «Милан», но там 54-лений Джампаоло продержался лишь несколько месяцев.

«Сампдория» лишь один раз становилась чемпионом Италии, в 1991 году, и четырежды выигрывала Кубок страны, в последний раз - в 1994 году.
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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Марко Джампаоло
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