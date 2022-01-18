Арривабене – о контракте Дибалы: «Будем общаться с ним в феврале»

Гендиректор «Ювентуса» Маурицио Арривабене ответил на вопрос о будущем нападающего Пауло Дибалы.

«Я уже высказывался по этому поводу и делал это предельно ясно. Мы будем общаться с Дибалой, Куадрадо, Де Шильо и Бернардески в феврале», - приводит слова управленца Mediaset.

Контракт 28-летнего аргентинца с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне Дибала сыграл 21 матч за «Ювентус» во всех турнирах, забил десять голов и отдал четыре голевые передачи.

«Ювентус» расположился лишь на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Интера» на девять зачетных баллов.