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Чемпионат Италии. Серия А

38-летнего Рибери приглашают в Турцию

18 Января 2022 • 22:35 Комментировать
Наполи
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Салернитана
1.20 6.90 13.50
23.01 17:00

Франк Рибери может продолжить свою карьеру в Турции, французского ветерана приглашают сразу два клуба - «Касымпаша» и «Фатих Карагюмрюк». Сейчас Рибери выступает за итальянскую «Салернитану» на условиях соглашения, действующего до конца сезона с возможностью продления еще на сезон, сообщает Foot Mercato. Решение еще не принято.

Что касается «Салернитаны», то сегодня стало известно, что команду лишили одного очка и засчитали техническое поражение в несостоявшемся поединке с «Удинезе». «Салернитана» не прибыла на игру, сославшись на действующие пандемические условия в своем регионе и на большое количество заражений в самой команде, но руководство Серии А подобные аргументы не убедили.

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Евро-Футбол.Ру,
Франк Рибери Салернитана
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