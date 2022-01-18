​Новичок «Кальяри» получил серьёзную травму, не успев дебютировать

4 дня назад «Кальяри» объявил о переходе в свои ряды Мохамеда Фареса из «Дженоа» на правах аренды. Теперь клуб сообщил уже плохую новость, касающуюся алжирца – он получил травму передней крестообразной связки во время вторничной тренировки. Фарес даже не успел дебютировать за генуэзский клуб.

Сложно сказать, сколько пропустит Мохамед Фарес, но велика вероятность того, что в этом сезоне он больше не сыграет. В августе 2019 года алжирец уже получил аналогичную травму. Тогда он вернулся в строй в феврале, то есть через полгода.

«Кальяри» располагается на восемнадцатой позиции в турнирной таблице итальянской Серии А.