Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Новичок «Кальяри» получил серьёзную травму, не успев дебютировать

18 Января 2022 • 19:28 Комментировать

4 дня назад «Кальяри» объявил о переходе в свои ряды Мохамеда Фареса из «Дженоа» на правах аренды. Теперь клуб сообщил уже плохую новость, касающуюся алжирца – он получил травму передней крестообразной связки во время вторничной тренировки. Фарес даже не успел дебютировать за генуэзский клуб.

Сложно сказать, сколько пропустит Мохамед Фарес, но велика вероятность того, что в этом сезоне он больше не сыграет. В августе 2019 года алжирец уже получил аналогичную травму. Тогда он вернулся в строй в феврале, то есть через полгода.

«Кальяри» располагается на восемнадцатой позиции в турнирной таблице итальянской Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Мохамед Фарес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Января
20:25 · Англия. Премьер-лига
Мари прошёл медицинское обследование для «Удинезе»
20:20 · Россия. Премьер-лига
В «Лацио» опровергли слухи о переходе Мурики в ЦСКА
19:53 · Италия. Серия А
Лаббадия не возглавит «Дженоа»
19:40 · Италия. Серия А
Индзаги заменит Сенси игроком из молодёжного состава
19:28 · Италия. Серия А
​Новичок «Кальяри» получил серьёзную травму, не успев дебютировать
18:42 · Италия. Серия А
Бонуччи намерен выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне 3
18:11 · Италия. Серия А
​Операция на колене Кьезы отложена – у игрока лихорадка
17:59 · Англия. Премьер-лига
Перишич не перейдёт в «Челси»
16:55 · Италия. Серия А
Игрок «Ромы» может перейти в «Галатасарай»
16:42 · Италия. Серия А
«Милан» обсудит с «Монако» выкуп Пеллегри
15:48 · Италия. Серия А
Руководство «Ювентуса» недовольно поведением Дибалы 2 слухи
14:30 · Италия. Серия А
Арбитр матча «Милан» – «Специя» отстранён на два тура Серии А 1
14:21 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» нацелился на Закарию
13:53 · Италия. Серия А
Дибала высказался о ситуации с контрактом
13:32 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» и два клуба Серии А поборются за полузащитника «Тоттенхэма»
Все новости
Рекомендуем