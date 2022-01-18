​Операция на колене Кьезы отложена – у игрока лихорадка

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза получил серьёзную травму колена и выбыл до конца сезона. 24-летний футболист должен был перенести хирургическое вмешательство в Инсбруке в среду, однако операцию пришлось перенести. По данным Sky Sport Italia, Кьезу беспокоит лихорадка.

Отмечается, что о заражении коронавирусной инфекцией речь не идёт – Кьеза уже успел сделать отрицательный тест на COVID-19.

В сезоне 2021/2022 Федерико Кьеза провёл за «Ювентус» во всех соревнованиях 18 матчей. В них футболист забил 4 гола и отдал 4 голевых паса. Права на Кьезу до сих пор принадлежат «Фиорентине», но «старая синьора» должна выкупить их в ближайшие месяцы.