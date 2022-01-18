Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Операция на колене Кьезы отложена – у игрока лихорадка

18 Января 2022 • 18:11 Комментировать

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза получил серьёзную травму колена и выбыл до конца сезона. 24-летний футболист должен был перенести хирургическое вмешательство в Инсбруке в среду, однако операцию пришлось перенести. По данным Sky Sport Italia, Кьезу беспокоит лихорадка.

Отмечается, что о заражении коронавирусной инфекцией речь не идёт – Кьеза уже успел сделать отрицательный тест на COVID-19.

В сезоне 2021/2022 Федерико Кьеза провёл за «Ювентус» во всех соревнованиях 18 матчей. В них футболист забил 4 гола и отдал 4 голевых паса. Права на Кьезу до сих пор принадлежат «Фиорентине», но «старая синьора» должна выкупить их в ближайшие месяцы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Января
18:42 · Италия. Серия А
Бонуччи намерен выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне 1
18:11 · Италия. Серия А
​Операция на колене Кьезы отложена – у игрока лихорадка
17:59 · Англия. Премьер-лига
Перишич не перейдёт в «Челси»
16:55 · Италия. Серия А
Игрок «Ромы» может перейти в «Галатасарай»
16:42 · Италия. Серия А
«Милан» обсудит с «Монако» выкуп Пеллегри
15:48 · Италия. Серия А
Руководство «Ювентуса» недовольно поведением Дибалы 2 слухи
14:30 · Италия. Серия А
Арбитр матча «Милан» – «Специя» отстранён на два тура Серии А 1
14:21 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» нацелился на Закарию
13:53 · Италия. Серия А
Дибала высказался о ситуации с контрактом
13:32 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» и два клуба Серии А поборются за полузащитника «Тоттенхэма»
13:22 · Италия. Серия А
​Судья расплакался после матча «Милана» из-за своей ошибки, Ибрагимович его успокаивал 1
12:52 · Италия. Серия А
Алекс Сандро может сменить «Ювентус» на испанский гранд 1
12:40 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль выбрал себе новый клуб 7
11:40 · Италия. Серия А
​«Интер» готов переманить Дибалу слухи
09:49 · Италия. Серия А
Сенси уйдёт из «Интера» в менее статусный клуб Серии А 1 слухи
Все новости
Рекомендуем