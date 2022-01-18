Напряжение между Пауло Дибалой и руководителями «Ювентуса» нарастает. Как сообщает Tuttosport, исполнительный директор Exor (холдинговой компании, который принадлежит клуб) Джон Элканн и президент клуба Андреа Аньелли недовольны поведением Дибалы. Они считают, что лидер команды не должен вести себя подобным образом.

Напомним, что после субботнего гола в ворота «Удинезе» Пауло Дибала не стал праздновать гол, а лишь злобно посмотрел в сторону директоров «Ювентуса». Ранее сообщалось, что клуб отозвал предложение о новом контракте с зарплатой в 10 миллионов евро, которое устраивало игрока. Переговоры возобновятся в феврале.