Дибала высказался о ситуации с контрактом

Туринский «Ювентус» и нападающий Пауло Дибала не могут договориться о новом трудовом соглашении. Аргентинский футболист высказался по этому поводу в беседе с журналистами.

«В СМИ появляется множество новостей по этому поводу, происходит много вещей, о которых мне не хочется говорить. В клубе приняли решение отложить переговоры до февраля-марта. Мне же нечего кому-то и что-то доказывать. Буду ждать решения», - передает слова нападающего Sport.Sky.It.

Контракт между сторонами истекает по завершении текущего сезона.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Пауло со стороны миланского «Интера» и четырех клубов АПЛ.