Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Дибала высказался о ситуации с контрактом

18 Января 2022 • 13:53 Комментировать

Туринский «Ювентус» и нападающий Пауло Дибала не могут договориться о новом трудовом соглашении. Аргентинский футболист высказался по этому поводу в беседе с журналистами.

«В СМИ появляется множество новостей по этому поводу, происходит много вещей, о которых мне не хочется говорить. В клубе приняли решение отложить переговоры до февраля-марта. Мне же нечего кому-то и что-то доказывать. Буду ждать решения», - передает слова нападающего Sport.Sky.It.

Контракт между сторонами истекает по завершении текущего сезона.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Пауло со стороны миланского «Интера» и четырех клубов АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Января
14:30 · Италия. Серия А
Арбитр матча «Милан» – «Специя» отстранён на два тура Серии А
14:21 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» нацелился на Закарию
13:53 · Италия. Серия А
Дибала высказался о ситуации с контрактом
13:32 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» и два клуба Серии А поборются за полузащитника «Тоттенхэма»
13:22 · Италия. Серия А
​Судья расплакался после матча «Милана» из-за своей ошибки, Ибрагимович его успокаивал
12:52 · Италия. Серия А
Алекс Сандро может сменить «Ювентус» на испанский гранд
12:40 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль выбрал себе новый клуб 4
11:40 · Италия. Серия А
​«Интер» готов переманить Дибалу слухи
09:49 · Италия. Серия А
Сенси уйдёт из «Интера» в менее статусный клуб Серии А слухи
09:34 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Судья принёс извинения» 1
09:29 · Англия. Премьер-лига
Милинкович-Савич - трансферная цель нескольких топ-клубов 1
09:26 · Италия. Серия А
​Арбитр наказал «Милан» и может столкнуться с дисквалификацией 2
09:13 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на одноклубника Миранчука
08:33 · Италия. Серия А
Коларов решил завершить карьеру и стать тренером «Интера» 1
08:18 · Италия. Серия А
Влахович остаётся в «Фиорентине» слухи
Все новости
Рекомендуем