Алекс Сандро может сменить «Ювентус» на испанский гранд

Каталонская «Барселона» активно занимается поиском нового флангового защитника, который составит конкуренцию Хорди Альбе на левом фланге обороны.
Согласно данным журналистов Todofichajes, «сине-гранатовые» обратили внимание на итальянский трансферный рынок. В шорт-лист каталонского гранда включен латераль сборной Бразилии и туринского «Ювентуса» Алекс Сандро. «Барса» заинтересована в аренде 30-летнего футболиста до окончания сезона-2021/2022.
Кроме Алекса, руководство «сине-гранатовых» рассматривает на эту позицию Левена Кюрзава («ПСЖ») и Хосе Гайю («Валенсия»).
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