Будущее Пауло Дибалы остаётся неопределённым – аргентинский нападающий «Ювентуса», чей действующий контракт рассчитан до конца сезона, явно поссорился с руководителями туринского клуба. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, за ситуацией пристально следит «Интер», который готов переманить Дибалу в свои ряды.

Ранее генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта сказал, что клуб оценивает ситуацию на трансферном рынке, дав понять, что в теории трансфер Дибалы возможен.

Ранее 28-летний Пауло Дибала сказал, что он будет обсуждать возможное продление контракта с «Ювентусом» в феврале.