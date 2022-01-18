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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» готов переманить Дибалу слухи

18 Января 2022 • 11:40 Комментировать

Будущее Пауло Дибалы остаётся неопределённым – аргентинский нападающий «Ювентуса», чей действующий контракт  рассчитан до конца сезона, явно поссорился с руководителями туринского клуба. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, за ситуацией пристально следит «Интер», который готов переманить Дибалу в свои ряды.

Ранее генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта сказал, что клуб оценивает ситуацию на трансферном рынке, дав понять, что в теории трансфер Дибалы возможен.  

Ранее 28-летний Пауло Дибала сказал, что он будет обсуждать возможное продление контракта с «Ювентусом» в феврале.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Пауло Дибала трансферы футбола - зима 2022
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