В ближайшее время полузащитник Стефано Сенси должен покинуть «Интер». Как сообщает на своём сайте известный журналист и инсайдер Джанлука ди Марцио, остаток сезона 2021/2022 26-летний полузащитник проведёт в «Сампдории». По данным источника, Сенси уже дал согласие на этот переход.

Стефано Сенси определённо хочет получать больше игрового времени. В нынешнем сезоне полузащитник провёл на футбольном поле только 169 минут в одиннадцати матчах «Интера». Результативными действиями он не отмечался.

Добавим, что с «Интером» Стефано Сенси связывает контракт, действующий до конца сезона 2023/2024.