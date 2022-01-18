Коларов решил завершить карьеру и стать тренером «Интера»

Опытный сербский защитник Александар Коларов задумывается о завершении игровой карьеры, сообщается на страницах Calciomercato.

Если верить итальянским журналистам, 36-летний футболист намерен повесить бутсы на гвоздь и стать тренером. Александар уже имеет предложение о том, чтобы начать работу в тренерском штабе «Интера». Не исключено, что Коларов объявит о своем решении в ближайшем будущем.

Коларов выступает в футболке миланского коллектива с 2020 года. До этого сербский защитник поиграл за «Рому», «Манчестер Сити», «Лацио».

В составе сборной Сербии он провел 91 встречу и забил 11 голов.