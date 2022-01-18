Форвард Душан Влахович, находящийся на радаре ряда ведущих клубов Европы, до конца сезона останется в «Фиорентине». Об этом на своём сайте сообщает известный итальянский журналист и инсайдер Джанлука ди Марцио.

Влахович является целью «Ювентуса» и «Арсенала». Ещё ряд клубов, в том числе «Барселона», якобы держат сербского футболиста в шорт-листах.

Впрочем, требования агента игрока затрудняют переговоры с другими клубами, плюс «Фиорентина» настроена сохранить его на вторую половину сезона. Действующий контракт Влаховича рассчитан до конца сезона 2022/2023, то есть «фиалкам» будет выгодно продать 21-летнего игрока летом.