Сёмин назвал ситуацию Миранчука в «Аталанте» странной

Известный российский тренер Юрий Сёмин, который работал с Алексеем Миранчуком в «Локомотиве», высказался по поводу ситуации хавбека в «Аталанте».

Ранее появилась информация о том, что «Аталанта» не отпускает Алексея Миранчука в аренду по причине возникших кадровых проблем. Юрий Сёмин считает такой подход клуба из Бергамо странным.

«Странная ситуация. Ни туда, ни сюда. Для игрока это сложно с точки зрения психологии — ему не дают играть, но и в аренду не отпускают», - поделился Сёмин своими мыслями в комментарии для sport24.

Если брать сезон 2021/2022, то Алексей Миранчук провёл на футбольном поле только 516 минут в 15 матчах. Хавбек забил один гол и отдал два голевых паса.