Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин назвал ситуацию Миранчука в «Аталанте» странной

17 Января 2022 • 18:49 Комментировать

Известный российский тренер Юрий Сёмин, который работал с Алексеем Миранчуком в «Локомотиве», высказался по поводу ситуации хавбека в «Аталанте».

Ранее появилась информация о том, что «Аталанта» не отпускает Алексея Миранчука в аренду по причине возникших кадровых проблем. Юрий Сёмин считает такой подход клуба из Бергамо странным.

«Странная ситуация. Ни туда, ни сюда. Для игрока это сложно с точки зрения психологии — ему не дают играть, но и в аренду не отпускают», - поделился Сёмин своими мыслями в комментарии для sport24.

Если брать сезон 2021/2022, то Алексей Миранчук провёл на футбольном поле только 516 минут в 15 матчах. Хавбек забил один гол и отдал два голевых паса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Юрий Сёмин Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
17.01  20:30 Милан ... Специя 1.27 5.80 10.80
17.01  20:30 Болонья ... Наполи 4.10 3.55 1.90
17.01  22:45 Фиорентина ... Дженоа 1.42 4.90 8.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Января
18:49 · Италия. Серия А
Сёмин назвал ситуацию Миранчука в «Аталанте» странной
18:34 · Италия. Серия А
​«Рома» опять потеряла Пеллегрини из-за травмы бедра
18:17 · Италия. Серия А
«Интер» не переживает за безголевую серию Джеко
17:29 · Италия. Серия А
Камара намекает на переход в топ-клуб Серии А
16:03 · Италия. Серия А
Барцальи: «Возможно, «Ювентус» уже опоздал с продлением Дибалы» 1
15:51 · Англия. Премьер-лига
Ди Канио считает, что «Милан» совершит ошибку, если купит Байи
15:33 · Италия. Серия А
​«Аталанта» пока не отпускает Миранчука – известна причина
15:19 · Россия. Премьер-лига
В «Венеции» назвали «чушью» слухи об интересе к Сулейманову
14:55 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Аталанты»: «Госенс не перейдёт в «Ньюкасл»
14:51 · Россия. Премьер-лига
​«Иметь дело с русскими не бывает легко»: В Италии сообщили новую информацию о будущем Азмуна
14:13 · Англия. Премьер-лига
«Удинезе» согласовал аренду защитника «Арсенала»
13:17 · Италия. Серия А
В Серии А состоялась тренерская отставка официально
11:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» интересен форвард «Милана»
10:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет снизить зарплату Дибале 1
09:57 · Италия. Серия А
В «Интере» высказались по трансферу Дибалы 3
Все новости
Рекомендуем