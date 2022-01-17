​«Аталанта» пока не отпускает Миранчука – известна причина

Казалось, что вот-вот Алексей Миранчук, желающий получать больше игрового времени в Серии А, сменит «Аталанту» на «Дженоа». Тем не менее, оформление этого трансфера затягивается. Как сообщает на своих страницах «Спорт-Экспресс», клуб из Бергамо пока что не отпускает российского футболиста. Причина – кадровые проблемы команды в средней линии поля.

В сезоне 2021/2022 Алексей Миранчук провёл на футбольном поле всего лишь 516 минут в 15 матчах «Аталанты». На счету российского полузащитника один забитый мяч и два результативных паса на партнёров.

Накануне «Аталанта» сыграла вничью с «Интером» - 0:0.