Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Аталанта» пока не отпускает Миранчука – известна причина

17 Января 2022 • 15:33 Комментировать

Казалось, что вот-вот Алексей Миранчук, желающий получать больше игрового времени в Серии А, сменит «Аталанту» на «Дженоа». Тем не менее, оформление этого трансфера затягивается. Как сообщает на своих страницах «Спорт-Экспресс», клуб из Бергамо пока что не отпускает российского футболиста. Причина – кадровые проблемы команды в средней линии поля.  

В сезоне 2021/2022 Алексей Миранчук провёл на футбольном поле всего лишь 516 минут в 15 матчах «Аталанты». На счету российского полузащитника один забитый мяч и два результативных паса на партнёров.

Накануне «Аталанта» сыграла вничью с «Интером» - 0:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
17.01  20:30 Милан ... Специя 1.27 5.80 10.80
17.01  20:30 Болонья ... Наполи 4.10 3.55 1.90
17.01  22:45 Фиорентина ... Дженоа 1.42 4.90 8.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Января
15:51 · Англия. Премьер-лига
Ди Канио считает, что «Милан» совершит ошибку, если купит Байи
15:33 · Италия. Серия А
​«Аталанта» пока не отпускает Миранчука – известна причина
15:19 · Россия. Премьер-лига
В «Венеции» назвали «чушью» слухи об интересе к Сулейманову
14:55 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Аталанты»: «Госенс не перейдёт в «Ньюкасл»
14:51 · Россия. Премьер-лига
​«Иметь дело с русскими не бывает легко»: В Италии сообщили новую информацию о будущем Азмуна
14:13 · Англия. Премьер-лига
«Удинезе» согласовал аренду защитника «Арсенала»
13:17 · Италия. Серия А
В Серии А состоялась тренерская отставка официально
11:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» интересен форвард «Милана»
10:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет снизить зарплату Дибале 1
09:57 · Италия. Серия А
В «Интере» высказались по трансферу Дибалы 3
08:34 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готовит новое предложение по Влаховичу
08:21 · Италия. Серия А
Гасперини: «Аталанта» заслуживала победы над «Интером»
04:45 · Италия. Серия А
Кулибали выздоровел и приступает к тренировкам
04:37 · Англия. Премьер-лига
Эвра: «Я ушел из «МЮ» потому что моя супруга не хотела жить в Манчестере»
03:29 · Италия. Серия А
«Верона» отправила Маньяни в «Сампдорию»
Все новости
Рекомендуем