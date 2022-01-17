Руководство генуэзской «Сампдории» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Роберто Д'Аверса. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Роберто занимал пост наставника генуэзского коллектива с июля 2021 года. Он сменил на этом посту известного итальянского специалиста Клаудио Раньери.

Под руководством Роберто «Сампдория» неудачно выступала в текущем розыгрыше итальянского чемпионата. Команда провела 22 поединка и располагается во второй половине турнирной таблицы Серии А.

Следующий матч генуэзцы проведут на выезде против «Ювентуса» 18 января.