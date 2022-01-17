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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет снизить зарплату Дибале

17 Января 2022 • 10:15 Комментировать

Туринский «Ювентус» принял решение отозвать предложение по новому контракту с Пауло Дибалой. «Старая синьора» больше не хочет платить аргентинскому форварду восемь миллионов евро в год, об этом сообщает Football-Italia.

Руководство «старой синьоры» теперь намерено снизить заработную плату футболисту. В клубе считают, что Дибала не получит выгодных предложений до закрытия текущего трансферного окна.

При этом итальянский гранд рискует потерять игрока бесплатно, если не договорится с ним о пролонгации сотрудничества. Контракт Пауло истекает летом текущего года.

В СМИ ходят слухи об интересе к аргентинцу со стороны «Интер», «Барселоны» и «Тоттенэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
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