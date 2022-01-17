В «Интере» высказались по трансферу Дибалы

В последнее время появляются слухи об уходе аргентинского нападающего Пауло Дибалы из туринского «Ювентуса». Одним из претендентов на звездного футболиста называется миланский «Интер». Гендиректор «нерадзурри» Джузеппе Маротта высказался по поводу этой информации.

«У Пауло истекающий контракт, поэтому интерес к нему со стороны других клубов неудивителен. Что касается нас, то «Интер» хорошо укомплектован, у нас в нападении четыре хороших игрока. При этом клуб постоянно оценивает ситуацию на трансферном рынке, мы рассматриваем только лучше кандидатуры», - передает слова руководителя журналист Джанлука ди Марцио.

Срок контракта 28-летнего форварда со «старой синьорой» истекает летом 2022 года.