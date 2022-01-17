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Чемпионат Италии. Серия А

В «Интере» высказались по трансферу Дибалы

17 Января 2022 • 09:57 Комментировать (2)

В последнее время появляются слухи об уходе аргентинского нападающего Пауло Дибалы из туринского «Ювентуса». Одним из претендентов на звездного футболиста называется миланский «Интер». Гендиректор «нерадзурри» Джузеппе Маротта высказался по поводу этой информации.

«У Пауло истекающий контракт, поэтому интерес к нему со стороны других клубов неудивителен. Что касается нас, то «Интер» хорошо укомплектован, у нас в нападении четыре хороших игрока. При этом клуб постоянно оценивает ситуацию на трансферном рынке, мы рассматриваем только лучше кандидатуры», - передает слова руководителя журналист Джанлука ди Марцио.

Срок контракта 28-летнего форварда со «старой синьорой» истекает летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта Пауло Дибала
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
3Tituli
17 Января 2022 в 11:05
Старый лис...))
Жигуль
17 Января 2022 в 10:14
Нафиг он нам? Атака, действительно хорошая. Лучше молодежь подтягивать.
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