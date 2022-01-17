«Верона» отправила Маньяни в «Сампдорию»

«Верона» на правах аренды отправила защитника Джанджакомо Маньяни в «Сампдорию».

В Генуе 26-летний Маньяни будет выступать до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «Вероны».

Напомним, что Джанджакомо Маньяни перешёл в «Верону» летом прошлого года из «Сассуоло» за четыре миллиона евро. Сейчас центральный защитник оценивается порталом Transfermarkt в 4,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Джанджакомо Маньяни провёл за «Верону» во всех турнирах 15 матчей и не отметился результативными действиями.