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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» отправила Маньяни в «Сампдорию»

17 Января 2022 • 03:29 Комментировать
Верона
...
Болонья
2.15 3.40 3.40
21.01 22:45

«Верона» на правах аренды отправила защитника Джанджакомо Маньяни в «Сампдорию».

В Генуе 26-летний Маньяни будет выступать до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт «Вероны».

Напомним, что Джанджакомо Маньяни перешёл в «Верону» летом прошлого года из «Сассуоло» за четыре миллиона евро. Сейчас центральный защитник оценивается порталом Transfermarkt в 4,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Джанджакомо Маньяни провёл за «Верону» во всех турнирах 15 матчей и не отметился результативными действиями.  

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Сампдория
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