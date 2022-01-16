Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Сампдория» вскоре объявит имя нового главного тренера – контракт уже согласован

16 Января 2022 • 21:43 Комментировать
Специя
...
Сампдория
23.01 17:00

«Сампдория» определилась с новым главным тренером для команды. В скором времени будет официально объявлено о назначении итальянского специалиста Марко Джампаоло, работавшего ранее в «Торино».

Эту информацию у себя в твиттер-аккаунте опубликовал журналист Николо Скира. Согласно предоставленным данным, стороны уже согласовали все детали трудового договора.

На данный момент «Сампдорией» руководит Роберто Д’Аверса, который на днях попрощается с футболистами. Клуб занимает в турнирной таблице Серии А 15-е место, оторвавшись от зоны вылета всего на четыре очка. К этому привели три поражение подряд за последние несколько недель.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Марко Джампаоло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
СПЕЦИЯ САМПДОРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Сассуоло 2:4 Верона 2.25 3.45 3.20
окончен Венеция 1:1 Эмполи 2.90 3.60 2.35
окончен Рома 1:0 Кальяри 1.37 5.00 9.00
16.01  22:45 Аталанта ... Интер Милан 3.05 3.75 2.30
17.01  20:30 Милан ... Специя 1.33 5.35 9.10
17.01  20:30 Болонья ... Наполи 4.15 3.40 1.97
17.01  22:45 Фиорентина ... Дженоа 1.46 4.60 7.10
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Января
22:00 · Италия. Серия А
«Рома» не без приключений наконец-то победила
21:43 · Италия. Серия А
«Сампдория» вскоре объявит имя нового главного тренера – контракт уже согласован
20:48 · Италия. Серия А
Пиоли: «Нет смысла покупать игроков просто ради покупки, трансферы должны усиливать команду»
20:38 · Англия. Премьер-лига
Моуринью отказался покидать «Рому» ради «Эвертона» слухи
19:40 · Россия. Премьер-лига
Федотов оценил вероятность подписания Кокорина в «Сочи»
19:30 · Италия. Серия А
«Рома» - «Кальяри» - 1:0 (закончен)
18:57 · Италия. Серия А
«Венеция» и «Эмполи» снова не смогли победить
17:55 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ попытаются перехватить у ЦСКА форварда «Лацио» слухи
17:47 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги назвал матч с «Аталантой» ключевым в борьбе за чемпионство
16:37 · Россия. Премьер-лига
​«Ювентус» подготовил новое предложение по Азмуну 1 слухи
16:28 · Италия. Серия А
Хет-трик Барака помог «Вероне» обыграть «Сассуоло»
13:39 · Италия. Серия А
​Дибала высказался о своём будущем 1
13:26 · Италия. Серия А
​В «Дженоа» объяснили увольнение Шевченко
11:36 · Италия. Серия А
​Аллегри рассказал, что его разозлило в игре «Ювентуса»
11:20 · Англия. Премьер-лига
​Перишич может перейти в топ-клуб АПЛ
Все новости
Рекомендуем