«Сампдория» вскоре объявит имя нового главного тренера – контракт уже согласован

«Сампдория» определилась с новым главным тренером для команды. В скором времени будет официально объявлено о назначении итальянского специалиста Марко Джампаоло, работавшего ранее в «Торино».

Эту информацию у себя в твиттер-аккаунте опубликовал журналист Николо Скира. Согласно предоставленным данным, стороны уже согласовали все детали трудового договора.

На данный момент «Сампдорией» руководит Роберто Д’Аверса, который на днях попрощается с футболистами. Клуб занимает в турнирной таблице Серии А 15-е место, оторвавшись от зоны вылета всего на четыре очка. К этому привели три поражение подряд за последние несколько недель.