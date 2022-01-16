​Дибала высказался о своём будущем

Будущее Пауло Дибалы – одна из наиболее горячих тем последних недель. Поговаривают, что «Ювентус» отозвал своё предложение по контракту и теперь будет предлагать аргентинцу договор на менее выгодных условиях. Накануне Дибала подлил масла в огонь, злобно посмотрев в сторону директоров «старой синьоры» после своего гола.

«Мне не нужно ничего никому доказывать. Я в распоряжении тренера и клуба. Мой контракт? В клубе сказали, что будем обсуждать это в феврале», - сказал Дибала DAZN.

Как известно, действующий трудовой договор между Пауло Дибалой и «Ювентусом» рассчитан до завершения текущего сезона.

​Дибала объяснился за злобный взгляд в сторону директоров «Ювентуса»