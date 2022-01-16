«Реал» строит грандиозные планы на трансферное лето. Говорят, что клуб уже имеет устную договорённость с Килианом Мбаппе, но этим аппетиты мадридцев не ограничиваются. «Сливочные» рассчитывают заполучить центрального форварда, и главной их целью, конечно, является Эрлинг Холанн, за которым гоняются чуть ли не все топ-клубы Европы. При этом в «Реале» уже выработали план Б на случай, если подписать Холанна не удастся. Как сообщает El Nacional, при таком раскладе мадридцы переключатся на Душана Влаховича из «Фиорентины».

В сезоне 2021/2022 21-летний Душан Влахович, которого transfermarkt оценивает в 70 миллионов евро, забил 19 голов в 23 матчах.