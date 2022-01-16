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Чемпионат Италии. Серия А

​«Реал» определился с трансферной целью на случай неудачи с Холанном слухи

16 Января 2022 • 10:44 Комментировать

«Реал» строит грандиозные планы на трансферное лето. Говорят, что клуб уже имеет устную договорённость с Килианом Мбаппе, но этим аппетиты мадридцев не ограничиваются. «Сливочные» рассчитывают заполучить центрального форварда, и главной их целью, конечно, является Эрлинг Холанн, за которым гоняются чуть ли не все топ-клубы Европы. При этом в «Реале» уже выработали план Б на случай, если подписать Холанна не удастся. Как сообщает El Nacional, при таком раскладе мадридцы переключатся на Душана Влаховича из «Фиорентины».

В сезоне 2021/2022 21-летний Душан Влахович, которого transfermarkt оценивает в 70 миллионов евро, забил 19 голов в 23 матчах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фиорентина Душан Влахович Эрлинг Холанн Трансферы футбола - лето 2022
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