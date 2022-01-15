​Президент Украины Зеленский отреагировал на увольнение Шевченко

Андрей Шевченко проработал главным тренером «Дженоа» всего два месяца. В субботу генуэзский клуб объявил об увольнении молодого специалиста. На отставку Шевченко отреагировал президент Украины Владимир Зеленский посредством публикации в «Фэйсбуке».

«Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, какую игру способна демонстрировать команда под твоим руководством. Пускай это будет всего лишь «первый блин комом» в начале большой карьеры великого тренера», - написал Зеленский.

Также президент Украины выразил веру в то, что увольнение из «Дженоа» не сломает Шевченко.

«Сильнее всего тебя любят на Украине. Поэтому возвращайся работать домой…» - такими словами Зеленский завершил свою публикацию.

Напомним, что «Дженоа» был первым клубом в карьере Андрея Шевченко – ранее он работал со сборной Украины.