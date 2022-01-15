Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Миранчук близок к переходу в «Дженоа» - в «Аталанте» подтвердили

15 Января 2022 • 22:30 Комментировать (1)

Алексей Миранчук действительно близок к переходу в «Дженоа». Если в генуэзском клубе ушли от подробных комментариев на счёт возможного трансфера россиянина, то в «Аталанте», которой принадлежит полузащитник, подтвердили информацию.

«Да, «Дженоа» близок к аренде Алексея. Такой вариант реален, но ещё не все детали согласованы до конца», - слова спортивного директора клуба из Бергамо Джованни Сартори в своём телеграм-канале «Максим же, ну» приводит журналист Максим Фридман.

Ранее итальянские инсайдеры рассказывали о том, что «Дженоа» арендует Алексея Миранчука с правом выкупа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Аталанта Джованни Сартори Алексей Миранчук трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Zenituwka
15 Января 2022 в 23:22
Для Миранчука это отличная возможность:
А) Вернуться в игровой тонус
Б) Обрести уверенность в себе
В) Стать лидером и заявить о себе для другого более сильного клуба.

Но раз речь идёт об аренде то для Аталанты. Однозначно он вернётся сильнее. Потому что в Дженоа на него сейчас будет большая надежда и нагрузка. А значит прочувствует этот чемпионат по полной и опыта наберёт.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Сампдория 1:2 Торино 3.05 3.25 2.45
окончен Салернитана 0:3 Лацио 8.70 5.10 1.37
Идет 45 минута Ювентус 1:0 Удинезе 1.39 4.75 9.10
16.01  14:30 Сассуоло ... Верона 2.22 3.50 3.20
16.01  17:00 Венеция ... Эмполи 2.65 3.65 2.53
16.01  20:00 Рома ... Кальяри 1.37 5.00 8.80
16.01  22:45 Аталанта ... Интер Милан 3.05 3.75 2.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Января
23:23 · Италия. Серия А
​Президент Украины Зеленский отреагировал на увольнение Шевченко
22:30 · Италия. Серия А
​Миранчук близок к переходу в «Дженоа» - в «Аталанте» подтвердили 1
22:25 · Италия. Серия А
​Моуринью доволен реакцией игроков «Ромы» на критику с его стороны
22:17 · Италия. Серия А
Иммобиле забил 140-й гол в Серии А в футболке «Лацио»
22:15 · Италия. Серия А
​«Ювентус» - «Удинезе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:59 · Италия. Серия А
​Ультрас «Интера» бросили вызов Бонуччи 1
21:54 · Италия. Серия А
«Лацио» быстро одолел «Салернитану»
21:44 · Италия. Серия А
​В «Дженоа» отреагировали на слухи о согласованном переходе Миранчука
21:06 · Италия. Серия А
Перед уходом Шевченко настаивал на приобретении Миранчука
18:54 · Италия. Серия А
​«Сампдория» забила первой, но проиграла «Торино»
18:10 · Италия. Серия А
​Сабо: «Шевченко сам себя облил грязью» 8
16:57 · Италия. Серия А
«Ювентус» провёл переговоры по Влаховичу
16:38 · Россия. Премьер-лига
«Лацио» получил предложение по трансферу Мурики из России
14:36 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» договорился с защитником сборной Германии
14:13 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА выделит 10 млн евро на трансфер форварда из Серии А 2
Все новости
Рекомендуем