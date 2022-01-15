​Миранчук близок к переходу в «Дженоа» - в «Аталанте» подтвердили

Алексей Миранчук действительно близок к переходу в «Дженоа». Если в генуэзском клубе ушли от подробных комментариев на счёт возможного трансфера россиянина, то в «Аталанте», которой принадлежит полузащитник, подтвердили информацию.

«Да, «Дженоа» близок к аренде Алексея. Такой вариант реален, но ещё не все детали согласованы до конца», - слова спортивного директора клуба из Бергамо Джованни Сартори в своём телеграм-канале «Максим же, ну» приводит журналист Максим Фридман.

Ранее итальянские инсайдеры рассказывали о том, что «Дженоа» арендует Алексея Миранчука с правом выкупа.