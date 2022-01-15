​Миранчук близок к переходу в «Дженоа» - в «Аталанте» подтвердили

Алексей Миранчук действительно близок к переходу в «Дженоа». Если в генуэзском клубе ушли от подробных комментариев на счёт возможного трансфера россиянина, то в «Аталанте», которой принадлежит полузащитник, подтвердили информацию.
«Да, «Дженоа» близок к аренде Алексея. Такой вариант реален, но ещё не все детали согласованы до конца», - слова спортивного директора клуба из Бергамо Джованни Сартори в своём телеграм-канале «Максим же, ну» приводит журналист Максим Фридман.
Ранее итальянские инсайдеры рассказывали о том, что «Дженоа» арендует Алексея Миранчука с правом выкупа.
А) Вернуться в игровой тонус
Б) Обрести уверенность в себе
В) Стать лидером и заявить о себе для другого более сильного клуба.
Но раз речь идёт об аренде то для Аталанты. Однозначно он вернётся сильнее. Потому что в Дженоа на него сейчас будет большая надежда и нагрузка. А значит прочувствует этот чемпионат по полной и опыта наберёт.
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