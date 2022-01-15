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Чемпионат Италии. Серия А

​Ультрас «Интера» бросили вызов Бонуччи

15 Января 2022 • 21:59 Комментировать (1)

Посреди недели во время игры за Суперкубок Италии защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи толкнул секретаря «Интера» Кристиано Моццильо. Судя по всему, футболисту туринской команды не понравилось, как представитель «нерадзурри» праздновал поздний гол Алексиса Санчеса, ставший в итоге победным. За этот инцидент Бонуччи был оштрафован на 10 тысяч евро.

На ситуацию отреагировали ультрас «Интера».

«Бонуччи, если хочешь быть дерзким, мы ждём тебя в баре, подлый кретин», - баннер с таким текстом фанаты «Интера» вывесили в Милане, о чём рассказывает Football Italia.

В апреле «Ювентус» и «Интер» сыграют в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Леонардо Бонуччи
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
BESTJuventus21
15 Января 2022 в 22:07
Болелы принтера мозгами никогда не отличались. Тупые ушлепки ))
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