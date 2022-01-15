​В «Дженоа» отреагировали на слухи о согласованном переходе Миранчука

Итальянские инсайдеры в один голос твердят о том, что Алексей Миранчук в ближайшие дни, а то и часы, примерит на себе футболку «Дженоа». Вопрос по поводу возможного предстоящего перехода получил Карло Тальдо, занимающий должность спортивного директора генуэзского клуба.

«Мы сейчас думаем не об игроках, а о тренере, потому что нам нужно искать замену Шевченко. Игроками займемся позже», - комментарий Тальдо на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в субботу «Дженоа» объявил об отставке Андрея Шевченко. Украинец проработал в клубе всего два месяца. За это время команда ни разу не выиграла в чемпионате Италии.

Миранчук переходит в «Дженоа»: раскрыты условия