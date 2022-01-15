​Миранчук переходит в «Дженоа»: раскрыты условия

В ближайшее время «Дженоа», оставшийся без главного тренера после отставки Андрея Шевченко, должен объявить о переходе в свои ряды хавбека Алексея Миранчука из «Аталанты». Известный инсайдер Николо Скира на своей страничке в «Твиттере» рассказал об условиях перехода российского футболиста. По данным журналиста, «Дженоа» заплатит «Аталанте» 2,5 миллиона евро за аренду Миранчука до конца сезона. В сделку будет включена возможность выкупа россиянина за 8 миллионов евро. Скира отмечает, что всё уже согласовано.

В сезоне 2021/2022 26-летний Алексей Миранчук провёл на поле только 504 минуты в 14 играх «Аталанты». На счету россиянина один гол и два голевых паса.