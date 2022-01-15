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Чемпионат Италии. Серия А

​Миранчук переходит в «Дженоа»: раскрыты условия

15 Января 2022 • 20:12 Комментировать (2)

В ближайшее время «Дженоа», оставшийся без главного тренера после отставки Андрея Шевченко, должен объявить о переходе в свои ряды хавбека Алексея Миранчука из «Аталанты». Известный инсайдер Николо Скира на своей страничке в «Твиттере» рассказал об условиях перехода российского футболиста. По данным журналиста, «Дженоа» заплатит «Аталанте» 2,5 миллиона евро за аренду Миранчука до конца сезона. В сделку будет включена возможность выкупа россиянина за 8 миллионов евро. Скира отмечает, что всё уже согласовано. 

В сезоне 2021/2022 26-летний Алексей Миранчук провёл на поле только 504 минуты в 14 играх «Аталанты». На счету россиянина один гол и два голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Аталанта Алексей Миранчук трансферы футбола - зима 2022
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
crocodile
15 Января 2022 в 20:27
это уже не кажется странным.
сначала приглашать ещё не состоявшегося тренера, на мёртвый состав, с туманными перспективами его усиления (если они вообще были).
теперь приглашать хава, отбегавшего в сумме 11 таймов за сезон и забившего 1 мяч…
Дунька, шо тама Милан с Ювентусом, упустили такой шанц?)
Underdog !
15 Января 2022 в 20:24
Капец суммы. За неполных 5 месяцев 2,5 ляма
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