Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Сабо: «Шевченко сам себя облил грязью»

15 Января 2022 • 18:10 Комментировать (2)

Известный в прошлом тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался по поводу увольнения Андрея Шевченко. В субботу «Дженоа» распрощался с молодым украинским тренером, проработавшим с командой чуть более двух месяцев.

Сабо не понимает, почему Шевченко вообще согласился принять «Дженоа» в начале ноября прошлого года.

«Было же видно, что команда на последних местах, нет футболистов», - обращает своё внимание на уровень «Дженоа» Сабо в комментарии для ТАСС.

По словам Сабо, Шевченко сам понимал, на что шёл, ведь когда нет результата, к тренеру возникают претензии. 

«Можно сказать, что Шевченко сам себя подставил и облил грязью», - поделился своим мнением экс-наставник сборной Украины.

​Союз Шевченко и «Дженоа» был обречён: почему уволили украинца

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа Йожеф Сабо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Zenituwka
15 Января 2022 в 18:16
Зато он не сыкло. Он рискнул и ему не о чем жалеть. Да не получилось, но он молодой тренер, не опытный, а таким неудачный опыт простителен. Но если бы у него получилось, то карьера пошла бы топовая. Шева все делает правильно. Теперь стоит подыскать более состоятельный клуб, с более сбалансированным составом.
Антидыня
15 Января 2022 в 18:56
Щас Милан с Ювентусом подкатят, ты жди )))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Сампдория 1:2 Торино 3.05 3.25 2.45
15.01  20:00 Салернитана ... Лацио 8.70 5.10 1.37
15.01  22:45 Ювентус ... Удинезе 1.39 4.75 9.10
16.01  14:30 Сассуоло ... Верона 2.22 3.50 3.20
16.01  17:00 Болонья ... Наполи
16.01  17:00 Венеция ... Эмполи 2.65 3.65 2.53
16.01  20:00 Рома ... Кальяри 1.37 5.00 8.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Января
18:54 · Италия. Серия А
​«Сампдория» забила первой, но проиграла «Торино»
18:10 · Италия. Серия А
​Сабо: «Шевченко сам себя облил грязью» 2
16:57 · Италия. Серия А
«Ювентус» провёл переговоры по Влаховичу
16:38 · Россия. Премьер-лига
«Лацио» получил предложение по трансферу Мурики из России
14:36 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» договорился с защитником сборной Германии
14:13 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА выделит 10 млн евро на трансфер форварда из Серии А 2
13:54 · Италия. Серия А
Смородская вынесла неутешительный вердикт по карьере Кокорина
11:13 · Италия. Серия А
Моуринью начал чистку в «Роме»
10:18 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» решила продать Влаховича в «Арсенал» 8
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» готовит предложение по форварду «Арсенала» 1
03:15 · Италия. Серия А
Алессио Таккинарди: «Вижу проблемного Кина, кружащего Морату и ходящего пешком Дибалу - и не узнаю «Ювентус» 3
03:04 · Италия. Серия А
«Интер» предлагает Дибале пятилетний контракт на 7,5 млн евро ежегодно 3
02:37 · Италия. Серия А
«Дженоа» арендовал защитника «Ромы»
02:26 · Италия. Серия А
«Торино» усилился полузащитником «Лацио»
02:20 · Италия. Серия А
«Венеция» отправила Форте в Серию Б
Все новости
Рекомендуем