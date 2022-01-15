​Сабо: «Шевченко сам себя облил грязью»

Известный в прошлом тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался по поводу увольнения Андрея Шевченко. В субботу «Дженоа» распрощался с молодым украинским тренером, проработавшим с командой чуть более двух месяцев.

Сабо не понимает, почему Шевченко вообще согласился принять «Дженоа» в начале ноября прошлого года.

«Было же видно, что команда на последних местах, нет футболистов», - обращает своё внимание на уровень «Дженоа» Сабо в комментарии для ТАСС.

По словам Сабо, Шевченко сам понимал, на что шёл, ведь когда нет результата, к тренеру возникают претензии.

«Можно сказать, что Шевченко сам себя подставил и облил грязью», - поделился своим мнением экс-наставник сборной Украины.

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